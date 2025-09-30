Der Schriftsteller Uwe Johnson hat an vielen Orten gelebt. In Berlin, Rom, New York, Sheerness-on-Sea. In seinem Werk aber kehrte er stets zurück in die Heimat Mecklenburg. Jerichow, das fiktive Städtchen aus den „Jahrestagen“, ist beides: Sehnsuchtsort und Bühne für Epochenbrüche. Aufstieg des Faschismus, Kriegsjahre, die frühe DDR – Johnson interessierte sich für die Mechanismen von Widerstand, Anpassung und das Dazwischen.
Kundgebung in KlützAuf in die hinteren Reihen
Lesezeit: 5 Min.
In der Stadt, die eben noch Michel Friedman ausgeladen hat, richtet der PEN Berlin eine Kundgebung aus – und stößt auf eine Bevölkerung, die mit allen Mitteln versucht, vernünftig miteinander auszukommen. Eindrücke von einem emotionalen Abend.
Von Ulrike Nimz
Ausstellung in Berlin:Jan Böhmermann hat alles im Griff
Der Satiriker steigt heraus aus dem Fernsehen und gestaltet eine Ausstellung in Berlin: „Die Möglichkeit der Unvernunft“. Dass er die radikale Unvernunft nicht beherrscht, ist keine ganz schlechte Nachricht.
Lesen Sie mehr zum Thema