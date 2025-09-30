In der Stadt, die eben noch Michel Friedman ausgeladen hat, richtet der PEN Berlin eine Kundgebung aus – und stößt auf eine Bevölkerung, die mit allen Mitteln versucht, vernünftig miteinander auszukommen. Eindrücke von einem emotionalen Abend.

Der Schriftsteller Uwe Johnson hat an vielen Orten gelebt. In Berlin, Rom, New York, Sheerness-on-Sea. In seinem Werk aber kehrte er stets zurück in die Heimat Mecklenburg. Jerichow, das fiktive Städtchen aus den „Jahrestagen“, ist beides: Sehnsuchtsort und Bühne für Epochenbrüche. Aufstieg des Faschismus, Kriegsjahre, die frühe DDR – Johnson interessierte sich für die Mechanismen von Widerstand, Anpassung und das Dazwischen.