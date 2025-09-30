Zum Hauptinhalt springen

Kundgebung in KlützAuf in die hinteren Reihen

Lesezeit: 5 Min.

Ein Jahr früher als ursprünglich gedacht: Michel Friedman in der Ostsee-Stadt Klütz.
Ein Jahr früher als ursprünglich gedacht: Michel Friedman in der Ostsee-Stadt Klütz. (Foto: Bernd Wüstneck/Bernd Wüstneck/dpa)

In der Stadt, die eben noch Michel Friedman ausgeladen hat, richtet der PEN Berlin eine Kundgebung aus – und stößt auf eine Bevölkerung, die mit allen Mitteln versucht, vernünftig miteinander auszukommen. Eindrücke von einem emotionalen Abend.

Von Ulrike Nimz

Der Schriftsteller Uwe Johnson hat an vielen Orten gelebt. In Berlin, Rom, New York, Sheerness-on-Sea. In seinem Werk aber kehrte er stets zurück in die Heimat Mecklenburg. Jerichow, das fiktive Städtchen aus den „Jahrestagen“, ist beides: Sehnsuchtsort und Bühne für Epochenbrüche.  Aufstieg des Faschismus, Kriegsjahre, die frühe DDR – Johnson interessierte sich für die Mechanismen von Widerstand, Anpassung und das Dazwischen.

Zur SZ-Startseite

Ausstellung in Berlin
:Jan Böhmermann hat alles im Griff

Der Satiriker steigt heraus aus dem Fernsehen und gestaltet eine Ausstellung in Berlin: „Die Möglichkeit der Unvernunft“. Dass er die radikale Unvernunft nicht beherrscht, ist keine ganz schlechte Nachricht.

SZ PlusVon Claudius Seidl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite