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150 Jahre Wagner-Festspiele„Ich stehe als deutscher Jude hier auf dem Hügel in Bayreuth. Eingeladen, ausgeladen, wieder eingeladen“

Lesezeit: 12 Min.

„Bin ich depressiv? Gebe ich auf? Im Leben nicht.“ Michel Friedman auf der Bühne des Festspielhauses der Richard-Wagner-Festspiele.
„Bin ich depressiv? Gebe ich auf? Im Leben nicht.“ Michel Friedman auf der Bühne des Festspielhauses der Richard-Wagner-Festspiele. Daniel Löb/dpa

Richard Wagner, der große Komponist und glühende Judenhasser – das gehört zur Identität Deutschlands. Welche Verantwortung ergibt sich daraus? Michel Friedmans Rede bei den Bayreuther Festspielen.

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1850 schreibt Richard Wagner in Zürich: „Der Jude […] herrscht und wird so lange herrschen als das Geld die Macht bleibt vor welcher all unser Tun und Treiben seine Kraft verliert. Wir haben nicht erst nötig, die Verjüdung der modernen Kunst zu bestätigen, sie springt in die Augen und bestätigt sich den Sinnen von selbst.“

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Wagner-Festspiele
:„Der Boden in Bayreuth ist kontaminiert“

Michel Friedman sollte zum Auftakt der 150. Bayreuther Festspiele über Antisemitismus, Richard Wagner und Aufarbeitung sprechen. Die Veranstaltung wurde wegen „Sicherheitsbedenken“ abgesagt. Was hätte er zu sagen gehabt – und was sagt er nun?

SZ PlusInterview von Moritz Baumstieger und Alexander Gorkow

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