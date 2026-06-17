Als Adolf Hitler nach seinem gescheiterten Putsch 1923 in der Festung Landsberg inhaftiert war, erreichten ihn dort wichtige Pakete. Darin befanden sich große Mengen Schreibpapier, Federn, Bleistifte und Tinte – alles, was der Häftling so brauchte, um sein Buch „Mein Kampf“ zu verfassen.
Bayreuther FestspieleDeutsche Frechheit
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Der Umgang der einst vom Judenhass verseuchten Wagner-Festspiele mit dem Juden Michel Friedman lässt tief blicken in die Seele dieses Landes: Und hier, auf dem Grünen Hügel, wollen sich Stars und Politiker dann bald im Kreis drehen, als wär’ nix?
Von Nils Minkmar
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