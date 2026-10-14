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PhilosophieWie wir heute auf Foucault blicken

Lesezeit: 4 Min.

Vor 100 Jahren wurde der französische Philosoph Michel Foucault geboren.
Vor 100 Jahren wurde der französische Philosoph Michel Foucault geboren.
Foto: Imago/Pressens Bild/TT

Vier neue Bücher zum 100. Geburtstag des Philosophen führen in dessen Leben und Werk ein. Eines verteidigt ihn gegen den Vorwurf, geistiger Vater identitätspolitischer Verhärtungen zu sein.

Von Lothar Müller

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Wie lässt sich ein Autor vergegenwärtigen, der dem Begriff „Autor“ alle Selbstverständlichkeit ausgetrieben hat? Vielleicht, indem man von dieser Austreibung ausgeht. Einer ihrer Schlüsselsätze stammt von Samuel Beckett, aus den „Texten um Nichts“: „Was liegt daran wer spricht, jemand hat gesagt, was liegt daran wer spricht.“ Die Figur, der Beckett den Satz in den Mund gelegt hat, verrät nicht, wer der „Jemand“ ist, den sie zitiert.

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:Herzlichen „BUBU BUGEBU BURZKAT“

Die Geschichten über „Winnie the Pooh“ von A. A. Milne führen in die wunderbare Welt des Buchstabenlernens, der Dada-Poesie und der Mündlichkeit. Damit ist es ein ideales Buch für unsere lesefaule Gegenwart.

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