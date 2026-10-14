Vier neue Bücher zum 100. Geburtstag des Philosophen führen in dessen Leben und Werk ein. Eines verteidigt ihn gegen den Vorwurf, geistiger Vater identitätspolitischer Verhärtungen zu sein.

Wie lässt sich ein Autor vergegenwärtigen, der dem Begriff „Autor“ alle Selbstverständlichkeit ausgetrieben hat? Vielleicht, indem man von dieser Austreibung ausgeht. Einer ihrer Schlüsselsätze stammt von Samuel Beckett, aus den „Texten um Nichts“: „Was liegt daran wer spricht, jemand hat gesagt, was liegt daran wer spricht.“ Die Figur, der Beckett den Satz in den Mund gelegt hat, verrät nicht, wer der „Jemand“ ist, den sie zitiert.