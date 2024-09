Von Dorion Weickmann

Via Instagram kam die Nachricht am Freitag, kurz darauf wurde sie von der Familie bestätigt: Im Alter von nur 29 Jahren ist Michaela Mabinty DePrince gestorben – eine außergewöhnliche Ballerina, die sich den Weg auf die Bühne gegen alle Widerstände, vor allem rassistische Ressentiments erkämpft hat. Weltweite Berühmtheit erlangte sie als Tänzerin in Beyoncés Mega-Musikvideo „Lemonade“, die Filmrechte an ihrer 2016 veröffentlichten Autobiografie sicherte sich Madonna, bislang allerdings ohne davon Gebrauch zu machen. Was sich posthum ändern könnte, denn Michaela DePrince’s Leben war eine Achterbahnfahrt.