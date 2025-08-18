Der gewiefte Leser Michael Maar kommt in seinem Essay „Das violette Hündchen“ gewichtigen Romanen durch ihre Details auf die Schliche und bringt die Schriftstellerinnen und Schriftsteller mehrerer Jahrhunderte an seinem Tisch zusammen.

Von Hilmar Klute

Schmutzige Rezeption – damit ist nicht der ungepflegte Empfangsbereich eines Hotels gemeint, sondern ein weitverbreitetes Phänomen der Lesekultur. Der Begriff stammt von dem legendären Stuttgarter Germanisten Heinz Schlaffer, und er steht für die Angewohnheit, über Bücher zu reden, die man gar nicht gelesen hat, deren Inhalt und Intention man aber hinlänglich zu kennen behauptet.