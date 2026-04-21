Die Szene kommt kurz vor der Mitte des Films, aber wenn man schlau genug wäre, könnte man hinterher gleich aufstehen, sich aus der Sitzreihe herausfummeln und heimgehen. Weil der kleine Monolog, den Colman Domingo hier hält, in seiner Rolle als Michael Jacksons Vater Joseph, schon alles über das Biopic „Michael“ zusammenfasst. Alles, was man wissen muss, aber natürlich nicht zu fragen wagt.