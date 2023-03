Von Christine Dössel

So skurril wie er aussah mit seinen lustigen blauen Augen und seinen zauselig abstehenden Haaren um die hohe Stirn, waren meist auch seine Bühnenfiguren: Der Schweizer Schauspieler Michael Gempart war ein Theaterexzentriker, höchst eigenwillig in seinem Look ebenso wie in seiner Rollengestaltung. "Kein Bühnenabenteuer zu gewagt, keine Rolle zu groß oder zu klein", so beschreibt ihn der Intendant des Münchner Residenztheaters Andreas Beck in einer Würdigung auf der Homepage des Theaters. Und weiter: "Er war ein hingebungsvoller Schauspieler, ein Divo (würden die Italiener*innen ihn heißen), ein alles probierender, alles wissen und erkunden wollender ewiger Jungsporn."