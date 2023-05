Von Fritz Göttler

Ein verlorener Sohn des Kinos, so wird das Filmfestival in Cannes dieses Jahr den Filmstar Michael Douglas präsentieren, wenn es ihn, bei der feierlichen Eröffnung am 16. Mai, mit einer Goldenen Ehrenpalme würdigt. Zwei Tage zuvor soll ein neuer Dokumentarfilm über ihn zu sehen sein, mit dem Titel "Michael Douglas, The Prodigal Son".