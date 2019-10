Details können verwirrend sein; erst aus der Distanz fügen sie sich zu einem Bild, auf dem dann erkennbar wird, was die Einzelteile gar nicht preisgegeben haben. So muss man sich das Buch vorstellen, das Ronan Farrow aus seinen Recherchen zum Filmproduzenten Harvey Weinstein, der wegen seiner sexuellen Übergriffe im Januar nächsten Jahres in New York vor Gericht stehen wird, und anschließenden Reportagen über eine israelische Sicherheitsfirma namens Black Cube im New Yorker gestrickt hat. "Durchbruch. Der Weinstein-Skandal, Trump und die Folgen" heißt das Buch.