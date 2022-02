Die Welten von "Call of Duty Warzone" (hier ein Still) wirken sehr real. Bei ähnlichen Spielen soll es zu Übergriffen gekommen sein.

Von Philipp Bovermann

Das Internet mit allem, was es gegenwärtig an Üblem zu bieten hat, den Rachepornos, den künstlich erzeugten Nacktbildern, den Mobs, die über alles herfallen, was nicht in das enge Weltbild ihrer grunzenden Hordenmitglieder passt, dieses von undurchsichtigen Megakonzernen gestaltete und überwachte Internet also soll mithilfe von Virtual-Reality-Technologie eine "körperliche" Realität werden, wie sich Mark Zuckerberg kürzlich ausdrückte. Was kann da schon schiefgehen?