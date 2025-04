So sterben Demokratien heute

Ex-Meta-Mitarbeiterin Alexis Crews zum Kampf von Trump und Co. gegen die Universitäten und Anwaltskanzleien. Der Grund? Ist so simpel wie furchterregend für jede freie Gesellschaft.

Gastbeitrag von Alexis Crews

Wir dachten immer, Krieg sei unverkennbar: Panzer auf den Straßen, Kampfstiefel auf dem Boden, Schüsse. Aber der Krieg, den wir gerade in Amerika erleben, ist still, unsichtbar und unerbittlich. Er besteht aus juristischen Drohungen, digitaler Überwachung und gezielten Zwangsmaßnahmen. Er folgt einem autoritären Plan, der darauf abzielt, die Opposition einzuschüchtern, wenn nicht gar zu vernichten – und er richtet sich in Echtzeit gegen zwei unserer wichtigsten demokratischen Institutionen: Universitäten und Anwaltskanzleien.