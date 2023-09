Das Internet staunt - und zwar über die Sprachkenntnisse, nicht das Fußballtalent von Lionel Messi: Dank KI parliert der Spieler von Inter Miami plötzlich in knitterfreiem Englisch.

Von Andrian Kreye

Schon gesehen? Robert De Niro spricht gestochenes Hochdeutsch, Jack Nicholson Académie-reifes Französisch und (für Sportsfreunde besonders lustig) der bislang stoisch nur Spanisch sprechende Lionel Messi verständliches Englisch. Voice Cloning nennt sich die Technologie aus dem Feld der künstlichen Intelligenz, die sich in diesen Memes mit Übersetzer-KIs vereint. Und weil KIs inzwischen auch die Lippenbewegungen angleichen können, wirkt das im Video so überzeugend, als hätten die Promis die Fremdsprachen in Höchstgeschwindigkeit auf Muttersprachniveau gelernt.