28. Februar 2019, 18:38 Uhr Messe Design für alle

"Munich Creative Business Week" stellt neue Partner vor

Von Evelyn Vogel

Eines haben die Programmverantwortlichen der "Munich Creative Business Week", kurz MCBW, in diesem Jahr ganz deutlich gemacht: Es gibt zwei MCBWs. Eine für das breite Publikum, die unter dem Titel "Design-Schau" an mehr als 100 Orten mit Events, Ausstellungen, Aktionen, Touren und erstmals auch einem Kinoprogramm stattfindet. Und eine fürs Fachpublikum, die sich "Creative Business" nennt und an zahlreichen weiteren Veranstaltungsorten zwar auch mit Ausstellungen und Events aufwartet, deren Fokus aber stärker auf Konferenzen, Workshops, Innovationen, Know-how-Transfer und Start-ups ausgerichtet ist. Doch auch bei der achten MCBW, die vom 10. bis zum 17. März stattfindet, ist es nicht ganz leicht, aus dem umfangreichen Programm seine Lieblingsthemen herauszufiltern.

Eine Erfolgsgeschichte ist die MCBW allemal. Gestartet 2012 mit 17 000 Besuchern, zog sie im vergangenen Jahr 78 000 Neugierige an. Ins Leben gerufen wurde die Design-Woche, die traditionell im März stattfindet, von Bayern-Design, finanziell getragen wird sie vor allem vom bayerischen Wirtschaftsministerium und unterstützt von der Stadt München. Außerdem gibt es zahlreiche Förderer, ohne die die mittlerweile mehr als 215 Veranstaltungen an insgesamt 150 Orten quer über die Stadt verteilt nicht zu machen wären.

In diesem Jahr neu mit dabei ist die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF). In der Reihe "Designkino" stellt die HFF unter anderem Produktionen des Animago-Awards vor, eines Wettbewerbs für 3D-Animationen. Zudem werden Filme über Designer wie Konstantin Grcic und Dieter Rahms sowie den Modemacher Alexander McQueen gezeigt. Außerdem gibt es Kurzfilme und Spots zu verschiedenen Designthemen sowie eine Dokumentation zum Bauhausjubiläum. Auch die Bavaria Film, die in diesem Jahr ebenfalls ihr Hundertjähriges feiert, ist im MCBW-Programm vertreten. Neu dabei sind auch der Flughafen, Hugendubel, das Gärtnerplatztheater und das Andaz-Hotel im Schwabinger Tor - um nur einige zu nennen. Auch daran sieht man, dass die MCBW ihre Kreise längst weiter zieht, als man sie mit dem Design üblicherweise verbindet.

Ein großes Thema wird auch KI spielen. Die Künstliche Intelligenz greift ja mittlerweile in ganz viele Bereiche des täglichen Lebens ein. Da muss man gar nicht bei der Robotik, nicht-menschlichen Helfern in der Altenpflege oder intelligenten Systemen in Hightech-Kühlschränken oder selbstfahrenden Autos stehen bleiben. Und überall, wo dem Menschen Handgriffe abgenommen werden, hat er Zeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren und die ihn umgebende Lebenswelt aufmerksamer wahrzunehmen. So haben die Autobauer von BMW beispielsweise längst darauf reagiert und die Innenraumgestaltung ihres Autos der Zukunft nach ganz anderen Kriterien designt als die von herkömmlichen Fahrzeugen. Womöglich ist das die schöne neue Welt.