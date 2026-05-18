Mein Sohn ist ein großer Verehrer von Mr. B. Das ist der Musiklehrer an seiner Schule, und als ich Mr. B. bei der Arts Night der Lafayette Elementary School zum ersten Mal gesehen habe, verstand ich, warum mein Sohn ihn so gut findet. Mr. B. trug ein hellblaues Kapellmeister-Kostüm von dem Zuschnitt, wie ihn Goofy wählen würde, wäre er Kapellmeister. Zudem hat Mr. B. pink gefärbte Haare und einen wirklich stattlichen Schnauzbart. In den Wochen vor der Arts Night – dem perfekt choreografierten Gesangsnachmittag – hat mein Sohn eigentlich jeden Tag aufgezählt, was Mr. B. ihm gesagt, erklärt und angeraten hat.
Merz-Äußerungen zu USAUnd die Erde ist eine Scheibe
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Er würde seinen Kindern davon abraten, ihre Ausbildung in den USA zu absolvieren, sagte der Kanzler kürzlich. Aber ist eine Ausbildung in Halle-Wittenberg, wo bald der Geist Ulrich Siegmunds wehen soll, wirklich so viel besser?
Von Hilmar Klute
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