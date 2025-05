Was sind das für Abgeordnete, die morgens gegen Merz stimmen und nachmittags für ihn? Sicher ist: Sie sind im Bundestag fehl am Platz. Zum Unterschied von Gesinnung und Verantwortung.

Essay von Kurt Kister

„Ganz Europa, vielleicht die ganze Welt, schaut auf diesen zweiten Wahlgang.“ Es war Jens Spahn, der diesen Satz sagte, jener Spahn, der 2029 wohl gerne das werden würde, was Friedrich Merz am Dienstag fast nicht geworden wäre. Und Lars Klingbeil, der 2029 vermutlich das werden will, was Olaf Scholz vor Friedrich Merz war, bemühte die Weltlage und die Ukraine für seine Beschwörung am Nachmittag, dass Merz im zweiten Wahlgang nun doch zum Kanzler gewählt werden solle. Kleiner als die Welt hatten es die Herren, die sich für die Zukunft ihrer Parteien halten, nicht. Wie man weiß, wurde Merz dann doch noch gewählt. Im November 2029 übrigens wird er 74.