Von David Steinitz

Meryl Streep ist verkatert. "Ich bin gestern erst um drei Uhr nachts ins Bett gekommen", erklärt der Hollywoodstar die Lage. Es gab zum Feiern aber auch einen guten Grund: Die Schauspielerin ist beim Festival in Cannes mit einer goldenen Ehrenpalme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Am nächsten Tag muss die 74-Jährige aber trotzdem auf die Bühne, Kater hin oder her. Denn im Debussy-Kino an der Croisette, das mehr als 1000 Zuschauer fasst, hat das Festival zum ausführlichen "Rendez-vous avec Meryl Streep" gebeten.