Von Nico Fried

Es hätte eine spannende Begegnung werden können, geradezu ein Showdown: Die Kanzlerin trifft kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit Aug' in Aug' eine ihrer mittlerweile härtesten Kritikerinnen. Zwei Frauen, die früher manches Gute übereinander zu berichten wussten, die heute nichts mehr miteinander verbindet. Doch wenn Angela Merkel am Montag in Berlin das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung eröffnet, werden beide Frauen nicht da sein: Die Kanzlerin hält ihre Rede nur per Video, Erika Steinbach ist bei dem Festakt nicht erwünscht.