Von Kurt Kister

Manchmal passiert es im Leben, dass man erst am Morgen danach erkennt, was man in der Nacht zuvor für einen Fehler gemacht hat. Der großartige Songwriter Conor Oberst hat diese Erkenntnis in seinem Lied "Lua" in die Zeilen gepackt: but what was normal in the evening / by the morning seems insane, was am Abend noch normal war, erschien am Morgen verrückt. So ist es wohl auch Angela Merkel am Mittwoch ergangen, die bestimmt nicht Conor Oberst hört, auch wenn der ihr manches zu sagen hätte, zum Beispiel mit einer weiteren Zeile aus "Lua": well, we might die from medication / but we sure killed all the pain, wir könnten an der Medizin sterben, aber immerhin haben wir auch den Schmerz getötet.