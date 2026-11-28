Der Linke gilt plötzlich als aussichtsreicher Kandidat für das Präsidentenamt in Frankreich. Bei einem Auftritt in Berlin zeigt sich, was von ihm zu erwarten ist: nichts Gutes für Deutschland und Europa.

Das lange politische Leben von Jean-Luc Mélenchon änderte sich vor einigen Tagen grundlegend: Am 17. November gab der französische Justizminister Gérald Darmanin ein Interview zur Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr. Darmanin gilt als kluger Beobachter des politischen Geschehens, mit einem Sinn für die Stimmung im Lande. Zur allgemeinen Verblüffung prognostizierte der Minister, der dem konservativ-liberalen Lager angehört, einen Sieg des Linken Mélenchon, sollte der im zweiten Wahlgang gegen die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen antreten. Mélenchon werde die zwei Wochen zwischen den Wahlgängen nutzen, um sich als Champion des antifaschistischen Frankreichs neu zu erfinden. Er werde sich, so Darmanin, einen Labrador, einen Hut und einen roten Schal kaufen und dann den François Mitterrand geben.