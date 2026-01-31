Es gibt Szenen in „Melania“, die eigentlich auch hartgesottene Maga-Fans verwirrt zurücklassen müssten. Melania Trump legt von der Leinwand herab dar, was sie als First Lady in Donald Trumps zweiter Amtszeit tun wird. Das meiste ist Wortsalat, irgendwas mit „die Abläufe überwachen“. Abläufe von was, würde man gern wissen. Wird aber nicht gefragt.
„Melania“-FilmAußen glatt und innen hohl
Wie sehenswert ist eigentlich der neue „Melania“-Film? Nun ja.
Von Susan Vahabzadeh
