26. Juli 2019, 18:47 Uhr Meisterschaft Viel Luft nach oben

Wenn man so will, ist die Kunstform des Luftgitarrenspiels ein zwingender Kommentar zu den Zeitläufen: die Abwesenheit des Faktischen mittels Pose so hervorragend zu kaschieren, dass die Leerstelle zur eigentlichen Stärke wird. Mit dieser Strategie gewinnt man auch Wahlen und gestaltet Weltpolitik. Gesamtästhetisch überzeugen konnte im Backstage im vergangenen Jahr an der nicht vorhandenen Gitarre ein Herr namens Ehrwolf mit Jumpsuit und mutmaßlich eigenem Brusthaar. In diesem Jahr wird er seinen Titel als Deutscher Luftgitarrenmeister mit zwei Auftritten von je 60 Sekunden Länge gegen vier Herausforderer verteidigen. Die Abwesenheit des Echten gestalten musikalisch dann Dr. Feelgood mit ihren Versionen des Songs der Mötley Crüe. Der diesjährige Wettbewerbsgewinner fährt wieder zur Weltmeisterschaft ins finnische Oulo. Im letzten Jahr siegte hier die Japanerin Seven Seas, die im Putzeimer in Aschenputtelkluft auf die Bühne kam, um in ein Fantasy-Dirndl-Ding zum Heavy-Metal-Tackern zu explodieren. Ihre Tränen bei der Punktevergabe waren echt - möglicherweise.

16. Deutsche Luftgitarrenmeisterschaft, Samstag, 27. Juli, 20 Uhr, Backstage