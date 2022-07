Von Stefanie Sargnagel

Ich habe schon an den eigenartigsten Orten aus meinen Texten gelesen: In ranzigen Kneipen, auf lauten Partys, beim deutschen Botschafter zum Frühstück, vor zu vielen Kindern, in Hotelfoyers oder vor einem Publikum 80 plus. Fast nichts davon stellte sich trotz anfänglicher Befürchtungen als unangenehm heraus, im Gegenteil. Am angsteinflößendsten sind und waren für mich hingegen immer Lesungen vor linksradikalem Publikum. Der Bachmannpreis ist verglichen dazu eine Kuschelparty.