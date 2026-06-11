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FilmWie fremd alles ist, was man so sagt

Lesezeit: 4 Min.

Für Vladimir Vulević und seine Co-Hauptdarstellerin ist Deutsch nicht die Muttersprache.
Für Vladimir Vulević und seine Co-Hauptdarstellerin ist Deutsch nicht die Muttersprache. Grandfilm

Eine verheiratete Frau lernt einen Mann kennen, dann ist er tot. Angela Schanelecs neuer Film „Meine Frau weint“ ist rigoros, streng, komplett anders als das gewohnte Kino – aber absolut ernst gemeint.

Von Fritz Göttler

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Carla steht am Rande der Baustelle, hebt den Arm wie zu einem Gruß, ihr Blick richtet sich nach oben. Der Arm eines einsamen Krans quert den Himmel, bewegt sich vage in ihre Richtung – eine Kommunikation ganz über die Entfernung. Thomas, der Kranführer, ist ihr Mann. Zu Beginn des Films hatte er einen Anruf von ihr auf seinem Mobiltelefon nicht mitbekommen – er solle sie im Krankenhaus abholen. Um eine Verzögerung der Arbeit auf der Baustelle zu überbrücken, kommt er ins Büro der Firma und plaudert mit den beiden jungen Frauen, die dort an ihren Computern arbeiten. Er sitzt in seiner roten Sicherheitsweste auf einem Klappstuhl an der weißen Wand, eine Kaffeetasse in der Hand, mit boshafter Ironie gesagt: wie bestellt und nicht abgeholt.

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