Das hölzerne Spielzeugpferd ist geblieben, angefertigt vom Vater für seinen Sohn. Allerdings konnte Walter Baumann es nicht lange nutzen. Geboren wurde er am 26. Februar 1934 in Dinkelsbühl, als Kleinkind sei er „etwas rachitisch“ gewesen, habe sich aber normal entwickelt. Nach einer Bruch-Operation bekam Walter jedoch epileptische Anfälle. Der Pflegeaufwand war groß, sodass sich die Eltern schweren Herzens entschlossen, den Sechsjährigen 1940 in die Pflegeanstalt Polsingen zu geben. Von dort kam bald „die erfreuliche Nachricht, dass sich Ihr lieber Walter bei uns recht gut einlebt, er ist vergnügt und hat guten Appetit“.