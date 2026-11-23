Das hölzerne Spielzeugpferd ist geblieben, angefertigt vom Vater für seinen Sohn. Allerdings konnte Walter Baumann es nicht lange nutzen. Geboren wurde er am 26. Februar 1934 in Dinkelsbühl, als Kleinkind sei er „etwas rachitisch“ gewesen, habe sich aber normal entwickelt. Nach einer Bruch-Operation bekam Walter jedoch epileptische Anfälle. Der Pflegeaufwand war groß, sodass sich die Eltern schweren Herzens entschlossen, den Sechsjährigen 1940 in die Pflegeanstalt Polsingen zu geben. Von dort kam bald „die erfreuliche Nachricht, dass sich Ihr lieber Walter bei uns recht gut einlebt, er ist vergnügt und hat guten Appetit“.
Medizingeschichte„Erst Mord, dann die wissenschaftliche Verwertung“
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Historiker haben die Geschichte der Hirnforschung in der NS-Zeit untersucht. Und stellen fest: Präparate von „Euthanasie“-Opfern wurden von Forschern der Max-Planck-Institute bis in die Neunzigerjahre genutzt.
Von Werner Bartens
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