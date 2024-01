"Mean Girls - Der Girls Club" im Kino:Geht es nicht gemeiner?

Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit. So lange ist der erste "Mean Girls"-Film her. Mit seinem bissigen Sarkasmus und albernem Highschool-Drama-Charme wurde der Film 2004 zum Kultklassiker. Da gab es noch kein iPhone, kein Youtube, kein Twitter. Die Teenager vor damals gehen heute auf die vierzig zu, und im Grunde leben wir von einer komplett anderen Welt.

Nur die Highschool ist natürlich immer noch die Hölle. Und die Grausamkeit, die Mädchen-Cliquen dort entwickeln können, weiterhin ein beliebter Stoff für Teenagerfilme. Und weil man in Hollywood vor allem bei Reboots und Sequels ein Geschäft wittert, gibt es "Mean Girls" jetzt aufgewärmt und leicht aktualisiert. Ob das eine gute Idee war? Darauf gibt es - wie so oft - mehr als nur eine Antwort.

"Mean Girls - Der Girls Club", inszeniert von Samantha Jayne und Arturo Perez Jr., erzählt die gleiche Geschichte wie das Original, nur diesmal (wie zuvor schon am Broadway) als Musical. Tonangebend damals wie heute: die "Saturday Night Live"-Komödiantin Tina Fey. Sie hat sich die Geschichte ursprünglich ausgedacht und immer wieder auf den neuesten Stand gebracht.

Die meisten dieser Änderungen wirken aber eher flüchtig oder gar kosmetisch. Nach wie vor geht es um "The Plastics", die fiese Clique der populären Mädchen um Regina George. Sie nehmen die unbedarfte neue Schülerin Cady auf, um sich dann in Intrigen und pubertärem Chaos zu verlieren. Die Kids tragen jetzt natürlich andere Klamotten, und soziale Medien machen einen großen Teil ihrer Realität aus. Das bedeutendste Update: Die Außenseiterin Janis ist jetzt offen lesbisch, und ihre sexuelle Orientierung bietet erfrischend wenig Angriffsfläche.

Ansonsten ist aber alles wie 2004. Die einzigen zwei Unterschiede sind das neue, junge Ensemble und die eingestreuten Musical-Nummern (geschrieben von Feys langjährigem Partner Jeff Richmond und der Texterin Nell Benjamin). Überzeugend ist leider beides nicht. Der Großteil der Songs ist mittelmäßig und wenig originell und bietet oft noch nicht einmal spannenden Subtext zur Handlung.

Aber es gibt Ausnahmen. Die Party-Nummer "Sexy" etwa, in der es um die kognitive Dissonanz des Feminismus geht. Frauen könnten an Halloween alles sein, was sie wollen, solange es sexy ist, singt eines der Plastic Girls: "This is modern feminism talkin'/ I expect to run the world/In shoes I cannot walk in" - eine Zeile, die auch in den Barbie-Film gepasst hätte. Ansteckend ist auch "I'd Rather Be Me", eine Stinkefinger-Hymne an den Nonkonformismus. Gesungen wird er von Auli'i Cravalho als Janis. Im Duo mit ihrem schwulen besten Freund Damien (Jaquel Spivey) gehören ihr die besten Momente des Films.

Im Gegensatz dazu bleiben die Hauptdarstellerinnen hinter dem Originalfilm weit zurück. Angourie Rice in der Rolle der Cady versprüht nicht die quirlige Energie, die Lindsay Lohan seinerzeit hatte. Und Reneé Rapp hat zwar eine tolle Gesangsstimme und sieht super aus im lässigen Lackleder-Outfit für die Schulkantine. Als Regina ist sie aber lange nicht so herrlich fies wie Rachel McAdams 2004.

Die sozialen Hierarchien sind weniger brutal in der neuen Fassung

Überhaupt sind gefühlt alle netter und braver als vor zwanzig Jahren. Die sozialen Hierarchien sind weniger brutal, die Vertrauensbrüche und Verluste wiegen weniger schwer. Oder kommt einem das vielleicht nur so vor, weil wir uns in den letzten Jahren an so viele Fiesheiten gewöhnt haben? Im Zeitalter von Cyberbullying und Hasskommentaren in den Sozialen Medien sind Teenager ja längst mit ganz anderen Gemeinheiten konfrontiert als mit einem "Burn Book".

Im Originalfilm ist das eine Art geheimes Poesiealbum, in das die Mädchen-Clique Fotos von Mitschülern und Lehrern klebt und mit bösen Kommentaren versieht - heute wäre es ein privater Gruppenchat. Dass Tina Fey auch für den neuen Film auf der Form des Buches beharrt, ist eine seltsam unzeitgemäße Entscheidung. Zwischen den Tiktok-Like-Einblendungen (die Rapperin Megan Thee Stallion hat darin einen Cameo) wirkt es altmodisch und fehl am Platz.

Es ist nicht der einzige Aspekt der Handlung, der in der Gegenwart nicht mehr funktioniert. Auch die Dynamik von Popularität unter den Teenagern wirkt ziemlich blutleer und im Kern alles andere als modern - merkwürdig überholt im Vergleich zu neueren Erzählformen wie in der queeren Komödie "Bottoms" aus dem vergangenen Jahr, oder der grandios lüsternen Highschool-Serie "Sex Education". Tina Feys Highschool scheint dagegen in der Vergangenheit zu existieren und nur ein bisschen Gegenwart zu spielen.

Genau das ist aber vielleicht sogar der Plan. "Mean Girls - Der Girls Club" ist am Ende ein punktgenau kalibrierter Zielgruppen-Film. Er will die Nostalgie der Millennials mitnehmen, der alten Fans auf der Suche nach den verlorenen Nullerjahren. Er will aber auch die Kids der Gen Z erreichen, die mit "Sex Education" (und den vielen "Mean Girls"-Referenzen darin) erwachsen geworden sind. Zwei Generationen, die ins Kino gehen, das verkauft natürlich mehr Tickets. Die Strategie scheint aufzugehen. In den USA, wo der Film seit zwei Wochen läuft, hat er bereits über 50 Millionen Dollar eingespielt.

Mean Girls, USA 2023. Regie: Samantha Jayne und Arturo Perez Jr. Buch: Tina Fey. Kamera: Bill Kirstein. Mit Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey, Tina Fey. Verleih: Paramount, 111 Minuten. Kinostart. 25. Januar 2024.