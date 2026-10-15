Seufz, seufz, die Disruption geht weiter. Der Seewetterbericht im Deutschlandfunk ist verstummt, der Otto-Katalog liegt nicht mehr im Briefkasten, und nun verliert Deutschland auch noch den McRib. Also die beruhigende Gewissheit, jederzeit an der Ausfallstraße ein Stück Schweine-Formfleisch bestellen zu können, das mitsamt Zwiebeln und Gewürzgurken tief in Barbecue-Soße getunkt und in ein Weizenbrötchen gebettet worden ist. Ja, auf dem Papier klingt es fürchterlich, aber in Stunden dunkelster Existenz war so ein McRib ein tröstliches Ereignis. Vielleicht auch nur, weil er stets noch mehr in seiner Patsche zu sitzen schien als man selbst.