Comedian Maxim Galkin in Berlin

Maxim Galkin, hier bei einer Gedenkveranstaltung für den Bühnenbildner Boris Krasnov in Moskau, im September 2021.

Einst moderierte er zusammen mit Selenskij russische Sylvester-TV-Galas, bei seinem Auftritt in Berlin sammeln ukrainische Freiwillige Spenden. Comedy-Star Maxim Galkin feiert ein besseres Russland.

Von Sonja Zekri

Nur Stunden bevor der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am frühen Sonntagmorgen in Berlin landete, verzückt sein Kollege aus einem früheren Leben das Berliner Publikum. Der russische Entertainer Maxim Galkin ist ein Star seiner Zunft, ein russischer Böhmermann, ein russischer Kerkeling, Gatte von Alla Pugatschowa, der Nationalheiligen der russischen Popmusik, mit der er zwei Kinder hat. Wenn Selenskij und Galkin die große Sylvester-Gala im russischen Fernsehen moderierten, riss es das Establishment von den Sitzen. Dann wurde Selenskij Präsident der Ukraine und ein gängiger Scherz forderte, dass Galkin in den Kreml einziehen müsse.