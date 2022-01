Von Hilmar Klute

Wer in diesem Land ist nicht erschöpft oder kennt nicht zumindest ein oder zwei (seien wir ehrlich: drei) Menschen, die es bis zum Rand sind, sogar fix und fertig? Wer von uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann nicht inzwischen mindestens fünf Arten von Erschöpfung aufzählen, die ihm vor zwei Jahren so noch gar nicht geläufig waren? Wer hat nicht beim Anschauen der Abschiedsrede der Fußball-Führungskraft Max Eberl gedacht: Da sitzt einer, der ist so fertig wie ich, na guck, der kann also auch nicht mehr.