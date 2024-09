Von Cathrin Kahlweit

Die 44-jährige Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin Mavie Hörbiger, Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, gehört zur weitverzweigten, über mehrere Generationen reichenden, ursprünglich österreichischen Theatergroßfamilie Hörbiger. 2025 wird sie eine Hauptrolle in dem Stück „Burgtheater“ von Elfriede Jelinek spielen, das 45 Jahre lang für Österreich gesperrt war. Es beschäftigt sich kritisch mit der NS-Vergangenheit Österreichs und der Rolle des Theaters, namentlich geht es um das beliebte Schauspielerehepaar Paula Wessely und Attila Hörbiger sowie dessen Bruder Paul Hörbiger. Regie führt Milo Rau. Neben Mavie Hörbiger spielen Birgit Minichmayr und Caroline Peters. Vor den Nationalratswahlen in Österreich Ende September ging das Team jetzt mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit und warnt vor den Auswirkungen einer FPÖ-Regierung auf das Land.