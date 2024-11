Von Jörg Häntzschel

Dem Kunstmarkt ging es zuletzt nicht gut. Der Ukraine-Krieg, die Inflation und die Wirtschaftskrise in China haben die Superreichen verängstigt. Und gerade in der Gegenwartskunst, um die sich die Spekulanten in besseren Zeiten geprügelt hatten, war zuletzt wenig los. Umso irrer ist, was am Mittwochabend bei Sotheby’s in New York passierte. Eine von dem Künstler Maurizio Cattelan mit Klebeband an einer Wand befestigte Banane wurde für 6,2 Millionen Dollar versteigert. Die New York Times hat die Provenienz der Banane recherchiert: Sie wurde am Tag der Auktion an einem Obststand an der Ecke vor dem Auktionshaus für 35 Cent gekauft. Der Obsthändler stammt aus Bangladesch und will anonym bleiben. Ist das nun ein Beleg für die Vitalität des Kapitalismus? Oder kündet es eher dessen psychotisches Verglühen an?