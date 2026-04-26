Das geht ja gut los. Die für ihren mitleidlosen Blick so berühmte wie gefürchtete Regisseurin Mateja Koležnik gönnt Tschechows Wehmutsspezialistinnen des nicht gelebten Lebens, den „Drei Schwestern“, am Berliner Ensemble keinen schönen Salon auf einem russischen Landgut des 19. Jahrhunderts. Sie müssen ohne das Theaterklischee-übliche Tschechow-Dekor, Samowar-Nostalgie, empfindsamen Herren in weißen Leinenanzügen und ein Birkenwäldchen im Hintergrund auskommen. Stattdessen sperrt sie Koležnik in den fensterlosen Bunker einer Militärstation samt Funk- und Radaranlage, Munitionskisten und Gefechtslandkarten (Bühne: Klaus Grünberg).