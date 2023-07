Aufgezeichnet von Willi Winkler

Im Januar 1989 habe ich Martin Walser zur CSU-Klausur nach Wildbad Kreuth eingeladen. Das hat wie eine Bombe eingeschlagen. Der linke Walser bei der CSU! Willy Brandt war empört. Andere meinten, das wäre, als würde Franz Josef Strauß am Roten Platz in Moskau sprechen. Er war natürlich ein Autor aus einem ganz anderen Bereich, aber Walser war schon immer ein Wanderer zwischen den Fronten. In der Reihe "Reden über das eigene Land" in den Münchener Kammerspielen hatte er erklärt, dass er nicht bereit sei, sich mit der deutschen Teilung abzufinden. Wenn ich in Leipzig vor dem Grab von Johann Sebastian Bach stehe, hat er gesagt, bin ich doch nicht im Ausland.