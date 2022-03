Martin Walser, hier vor seinem Haus in Überlingen-Nußdorf, wurde am 24. März 1927 geboren.

Von Marie Schmidt

Absolut souverän, eigentlich unangreifbar ist ein Dichter, der über seine Träume schreibt. Sie sind das Persönlichste, unkritisiertbar, ihre Logik erklärt sich nur aus sich selbst. Wie die der Kunst, wenn man sie ernst und heilig betrachtet. Martin Walser, für den ja mit das Wort "Großschriftsteller" zusammengesetzt wurde, hat sein riesiges Lebenswerk immer aus dem Eigenen, aus dem Ich geschöpft und seine Bücher an nichts messen lassen wollen als an der Erfahrungsqualität, die man darin findet.

Über Jahrzehnte war er allerdings auch eine unüberhörbare Stimme des öffentlichen Lebens, in den schon ohne soziale Netzwerke gut schrillen Debatten. Inzwischen ist es stiller um ihn geworden. Er wird nicht mehr so oft von Journalisten in seinem Haus am Bodensee besucht, aber die Leute vom Literaturarchiv Marbach waren neulich da und haben schonmal Teile des Vorlasses mitgenommen: 75 Tagebücher unter anderem, seine Privatbibliothek.

Jetzt wird Walser 95 Jahre alt und schickt zu seinem Geburtstag "Postkarten aus dem Schlaf": Traumprotokolle, ähnlich den unvergesslichen, in denen Theodor W. Adorno eine "Schwanz-Waschmaschine" vorgeschlagen bekam, worauf er lachend erwacht sein will. Träume sind eben das Intimste, Eigenste, aber wenn man in den Träumen von Anderen lesen darf, sucht man doch etwas Gemeinsames, das anthropologisch Wiedererkennbare.

Zerfallende Körperteile könnten so ein Element sein: "Das Geschlechtsteil zur Hälfte weg", notiert Walser: "Ich muss es in einer Schachtel verbergen. Schaue an mir nach. Zum Glück ist es nachgewachsen!" Oder die Vorstellung, im falschen Moment alles zu vergessen: "Ich spiele mit in einem Stück von mir", aber es ertönt kein Wort, das Publikum geht: "und es stellt sich heraus, dass ich meinen Text nicht gesagt habe. Sie haben alle auf mich gewartet!"

Detailansicht öffnen Martin Walser, Cornelia Schleime: Das Traumbuch. Postkarten aus dem Schlaf. Rowohlt, Hamburg 2022. 144 Seiten, 24 Euro.

In sexuellen Träumen tauchen in diesem "Traumbuch" ganz schön oft finstere Randfiguren auf: "Es fängt an, will anfangen, da sitzen auf der Bettkante zwei dunkel, aber phantastisch gekleidete Frauen, junge, strenge, und beobachten genau, was wir tun." Ein anderes Mal: "Mit einer jungen Frau im Bett", gibt es wieder so eine Ahnung: "Plötzlich stehe ich auf, gehe um das Doppelbett herum, am Fußende des Bettes sitzt etwas unter einem dunklen Tuch, als schwarze Silhouette. Mama. Sie muss alles gehört haben."

Die geträumte Mutter lauscht auch an den Türen des Gasthofes, in dem Martin Walsers Elternhaus in Wasserburg wiederzuerkennen ist. Da spielen überhaupt viele seiner Träume, und die Künstlerin Cornelia Schleime hat das Buch mit übermalten historischen Postkarten von dort und vom Bodensee illustriert.

"Es gibt kein Unterbewusstsein"

Auffallend stark konturiert tritt nebenbei das Personal der Bundesrepublik, andere große Männer, in Walsers Träumen auf. Eine Explosion reißt ihn und Jürgen Habermas in die Luft: "Wir klammern uns aneinander, umarmen einander. Habermas hat mehr Angst als ich". Thomas Mann kommt vor, Hitler, Rudolf Augstein auf einem Motorrad, Pete Sampras ("Ich sage, dass ich diese Meisterhand ein bisschen pressen möchte.").

Mit Literaturkritikern sieht man Martin Walser im Clinch, seit er in dem Roman "Tod eines Kritikers" eine Schlüsselfigur von Marcel Reich-Ranicki auftreten ließ, in deren Karikatur wiederum Kritiker antisemitische Züge sahen. Im Traum trifft er Reich-Ranicki und "eine Art Michel Friedmann". Alle drei sind leicht bewaffnet: "Ein kurzes Gefecht mit den Stöckchen". Joachim Kaiser trägt in einer anderen Episode eine "Baumwollturnhose", auf der die Kritik zur Walser-Novelle "Dorle und Wolf" abgedruckt ist: "Er hat sexuelle Absichten."

Einmal tritt Sigmund Freud in Walsers Träumen auf, ein bisschen bedrohlich vielleicht: "man konnte nichts sagen, weil er immer schon wusste, was man sagen würde." Von der psychoanalytischen Traumdeutung hält Walser nicht viel: "Es gibt kein Unterbewusstsein", schreibt er und wappnet sich gegen die Interpreten: "Meine Träume müssen nicht gedeutet oder gar nach den billigsten Schlüsseln übersetzt werden", heißt es. "Sie sind mir deutlich genug." Dabei bleiben zu dürfen ist womöglich das Vorrecht des Alters. Oder des Dichters.