Der Soziologieprofessor Martin Schröder hat ein Buch geschrieben, in dem er spannende Fragen zur Gleichberechtigung aufwirft. Doch für die Antworten interessiert er sich nicht.

Von Aurelie von Blazekovic

Früher nannte man es: Sich dumm stellen. Jetzt kursiert im feministischen Diskurs der sozialen Medien das Schlagwort "weaponized incompetence", strategische Inkompetenz. Gemeint sind Situationen einer Paarbeziehung, in denen ein Mann, so die Unterstellung, so tut, als wisse er nicht, wie man die Teller richtig abspült oder wo die Staubsaugerbeutel sind. Gezielte Hilflosigkeit, um ungeliebte Tätigkeiten auf die Partnerin abzuwälzen. Nun scheint dieses Verhalten vielen Menschen bekannt vorzukommen, der entsprechende Hashtag auf Tiktok wurde knapp 70 Millionen mal aufgerufen.