Martin Kušej inszeniert "Drei Winter" von Tena Štivičić am Wiener Burgtheater - mit großen Bogen bis in die Ukraine, aber trotzdem ohne Höhepunkte.

Von Wolfgang Kralicek

Als die Dramatikerin Tena Štivičić vor 20 Jahren aus Zagreb nach London übersiedelte, war das karrieretechnisch eine Herausforderung. Als fremdsprachige Stückeschreiberin hat man in London eigentlich nicht die besten Karten am Arbeitsmarkt. Aber Štivičić, die inzwischen längst auch auf Englisch schreibt, war hartnäckig. Und schaffte 2016 mit dem am National Theatre uraufgeführten Familiendrama "Three Winters" den Durchbruch.