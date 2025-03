Ein Biedermann besinnt sich auf seine Kampfkunst: In „Love Hurts“ zeigt Oscarpreisträger Ke Huy Quan, warum Martial Arts und Valentinstag perfekt zusammenpassen.

Von Fritz Göttler

Marvin ist ein herzensguter Mensch, der herzensbeste womöglich, in Milwaukee jedenfalls. Er bringt – „the worldʼs best boss“ – am Valentinstag dem ganzen Büro rosa glasierte Plätzchen mit, und keiner kommt diesem herzlichen Angebot aus. Diese Herzlichkeit macht ihn zu einem ein unwiderstehlicher Verführer, Marvin ist ein Meister der Immobiliendeals.