Der Kopf, wenn es nicht der eigene ist, gehört zu den größten Herausforderungen fürs literarische Schreiben: weil, wenn die Texte hineinschauen in die Köpfe, sie dort nur finden, was die Autoren hineinimaginiert haben, wofür es Menschenkenntnis, Erfahrung, Empathie braucht, ja eine Imaginationskraft von Balzac’schem Format. Sonst wird es öde in diesen Köpfen.
FilmromaneDie erste Bundespräsidentin
Lesezeit: 6 Min.
Was, wenn Marlene Dietrich ein Staatsamt übernommen hätte oder man Greta Garbos Lieben miterleben könnte? Angela Steidele und das Trio Bude, Munk und Wieland versetzen sich mit ihren Romanen in die glamouröse Zeit des Kinos.
Von Claudius Seidl
Der fantastische Bus:„Das hätt’ ich besser machen müssen“
15 Jahre hat der dänische Kinderbuchautor Jakob Martin Strid an seinem neuen Buch gearbeitet. Das war in Dänemark so erfolgreich, dass die Originalzeichnungen jetzt auf Museumstour gehen. Eine Begegnung mit einem bescheidenen Meister seiner Zunft.
Lesen Sie mehr zum Thema