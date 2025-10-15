Was, wenn Marlene Dietrich ein Staatsamt übernommen hätte oder man Greta Garbos Lieben miterleben könnte? Angela Steidele und das Trio Bude, Munk und Wieland versetzen sich mit ihren Romanen in die glamouröse Zeit des Kinos.

Der Kopf, wenn es nicht der eigene ist, gehört zu den größten Herausforderungen fürs literarische Schreiben: weil, wenn die Texte hineinschauen in die Köpfe, sie dort nur finden, was die Autoren hineinimaginiert haben, wofür es Menschenkenntnis, Erfahrung, Empathie braucht, ja eine Imaginationskraft von Balzac’schem Format. Sonst wird es öde in diesen Köpfen.