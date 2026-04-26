Es ist nicht überliefert, wo genau Robert Habeck die Kunde von seinem späten Triumph erreicht hat. Aber es könnte durchaus unter einem blühenden Kirschbaum auf dem Campus der Universität von Kalifornien in Berkeley gewesen sein, wo Habeck gerade Studierende in den hohen Künsten des Schreibens und Regierens unterweist. Der vormalige grüne Vizekanzler hatte bei seinem Abschied aus der deutschen Politik im vergangenen Sommer ein Senfkorn des Zweifels in Markus Söders schwarzes Herz gepflanzt. Und nun ist dieses kleine Senfkorn herangewachsen zu großer Einsicht und Umkehr.