Von Jakob Biazza

Es ist direkt viel von dem da, was diesen Andreas Frege ausmacht, der das milde Pech hatte, sich irgendwann mal Campino genannt zu haben, und nun auf ewig so genannt werden wird: die geistige Wendigkeit des Diskurserprobten und Shitstorm-Seglers. Der tiefe, manchmal etwas heilige, oft aber eben auch hellsichtige Ernst des Grüblers, des Übellaunigen, des Einsamen in seinen Gedanken, des Kommentators von Vielem. Manchmal auch zu vielem. Da ist außerdem, doch, tatsächlich so etwas wie Selbstironie. Davon nicht wahnsinnig viel, aber immerhin.