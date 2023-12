Von Cornelius Pollmer

"Woran arbeiten Sie gerade?", fragt Markus Lanz einleitend seinen Gast Rafael Laguna de la Vera - und dessen konkrete Antwort sollte man sich merken für den nicht unwahrscheinlichen Fall, demnächst selbst mal wieder behelligt zu werden mit derselben Frage, als Lego-spielendes Kind, als bildende Künstlerin, als Redakteur in einem Feuilleton. "Woran arbeiten Sie gerade?", fragt Lanz also seinen Gast. Und der sagt, wirklich wahr: "An den großen Fragen der Zeit."