Zum Hauptinhalt springen

Intendant der Salzburger Festspiele„Ich bin für solche Deals nicht zu haben“

Lesezeit: 2 Min.

Seit zehn Jahren leitet Markus Hinterhäuser erfolgreich die Salzburger Festspiele. Nun liegt er im Streit mit dem Kuratorium. Sein Abschied ist nicht mehr ausgeschlossen.      
Seit zehn Jahren leitet Markus Hinterhäuser erfolgreich die Salzburger Festspiele. Nun liegt er im Streit mit dem Kuratorium. Sein Abschied ist nicht mehr ausgeschlossen.       (Foto: Barbara Gindl)

Das Kuratorium der Salzburger Festspiele hat Intendant Hinterhäuser ein Angebot gemacht, wie er im Amt bleiben könnte. Aber nimmt er die Bedingungen an?

Von Reinhard J. Brembeck

Jetzt steht die Zukunft von Markus Hinterhäuser als Intendant der Salzburger Festspiele endgültig auf der Kippe, wenn nicht vor dem Aus. Bei einer regulären Sitzung des politisch verantwortlichen Festival-Kuratoriums kamen die Mitglieder zu dem Ergebnis, dass das Verhältnis zwischen dem Gremium und dem Intendanten deutlich gestört ist. Die Kuratoriumsvorsitzende und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler von der konservativen ÖVP erklärte nach der Sitzung am Donnerstagabend in Salzburgs Großem Festspielhaus, dass alle Mitglieder dieser Ansicht seien. Edtstadler sagte, dass Hinterhäusers Vertrag am 30. September diesen Jahres ende, eine Vertragsverlängerung angedacht gewesen sei, aber an eine nicht näher ausgeführte Bedingung geknüpft sei, die sich vor allem auf den Umgang mit dem Kuratorium beziehe.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite