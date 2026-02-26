Jetzt steht die Zukunft von Markus Hinterhäuser als Intendant der Salzburger Festspiele endgültig auf der Kippe, wenn nicht vor dem Aus. Bei einer regulären Sitzung des politisch verantwortlichen Festival-Kuratoriums kamen die Mitglieder zu dem Ergebnis, dass das Verhältnis zwischen dem Gremium und dem Intendanten deutlich gestört ist. Die Kuratoriumsvorsitzende und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler von der konservativen ÖVP erklärte nach der Sitzung am Donnerstagabend in Salzburgs Großem Festspielhaus, dass alle Mitglieder dieser Ansicht seien. Edtstadler sagte, dass Hinterhäusers Vertrag am 30. September diesen Jahres ende, eine Vertragsverlängerung angedacht gewesen sei, aber an eine nicht näher ausgeführte Bedingung geknüpft sei, die sich vor allem auf den Umgang mit dem Kuratorium beziehe.