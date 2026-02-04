Niemand steht im Bereich der Klassik stärker im medialen Rampenlicht als Katharina Wagner und Markus Hinterhäuser. Sie leitet seit 2008 die Bayreuther, er seit 2016 die Salzburger Festspiele, das sind die weltweit bedeutendsten Festivals. Deshalb stehen beide auch regelmäßig und mit den Jahren zunehmend heftiger in der Kritik. Ähnlich wie beim Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vertreten die Kritiker die verschiedensten Ansichten über Ausrichtung, Relevanz und Wert ihrer Arbeit.