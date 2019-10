Wie allumfassend ist unser Wissen über die Welt tatsächlich? Ist es vielleicht so begrenzt wie die Spiegelung in einer Glaskugel?

Seit geraumer Zeit macht das Gespenst von "Fake News", "alternativen Tatsachen", dem "postfaktischen Zeitalter" und sogar von "Wissenschaftsskepsis" die Runde. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass viele Menschen der Wissenschaft nicht trauen, insbesondere ihrer technologischen Umsetzung in der Form von fossiler Mobilität, Atomenergie, Gentechnik, Quantencomputern, künstlicher Intelligenz und so weiter. Gegen die Wissenschaftsskepsis, die mit dem Populismus verbunden zu sein scheint, gehen manche Wissenschaftler auf die Straße und verbünden sich in einem "Marsch für die Wissenschaft (March for Science)". Doch damit treffen sie nur die halbe Wahrheit.