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DebatteHorrorclowns, Influencer, Thinktankler? Bullshit!

Lesezeit: 7 Min.

Als Chef von Space-X und Starlink dreht Elon Musk der Ukraine das Starlink-Internet ab, als Disruptor in Diensten von Donald Trump zerschlägt er Institutionen. Und das alles im Dienste der Freiheit?
Als Chef von Space-X und Starlink dreht Elon Musk der Ukraine das Starlink-Internet ab, als Disruptor in Diensten von Donald Trump zerschlägt er Institutionen. Und das alles im Dienste der Freiheit?
KENT NISHIMURA/AFP

Bitte nicht einschüchtern lassen: Wie wir unsere Freiheit vor dem Missbrauch durch Tech-Autokraten, Libertäre und Sektierer von rechts bis links schützen.

Gastbeitrag von Marko Martin

SZ bei Google bevorzugen

Kein Wort ist vor Missbrauch geschützt. Weshalb also sollte das beim Begriff der Freiheit anders sein? Darum zu wissen – und uns zu erinnern, das all dies keineswegs neu ist –, könnte dabei helfen, uns zu wappnen. Um das Gedächtnis zu revitalisieren, Anmaßungen, Verleugnungen und Verdrehungen zu entgegnen und auch nicht voreilig vor der vermeintlichen Allmacht der Algorithmen zu kapitulieren, gegen die doch ohnehin nichts mehr auszurichten wäre. Tatsächlich nicht? Jene, die uns das einreden wollen, kommen jedenfalls aus der analogen Welt, und dank der Existenz dieser analogen Welt erwirtschaften sie bislang auch ihre Profite.

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