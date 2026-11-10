Kein Wort ist vor Missbrauch geschützt. Weshalb also sollte das beim Begriff der Freiheit anders sein? Darum zu wissen – und uns zu erinnern, das all dies keineswegs neu ist –, könnte dabei helfen, uns zu wappnen. Um das Gedächtnis zu revitalisieren, Anmaßungen, Verleugnungen und Verdrehungen zu entgegnen und auch nicht voreilig vor der vermeintlichen Allmacht der Algorithmen zu kapitulieren, gegen die doch ohnehin nichts mehr auszurichten wäre. Tatsächlich nicht? Jene, die uns das einreden wollen, kommen jedenfalls aus der analogen Welt, und dank der Existenz dieser analogen Welt erwirtschaften sie bislang auch ihre Profite.