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Kanada und die EUWird die totgesagte EU gerade zum interessantesten politischen Projekt der Welt?

Lesezeit: 5 Min.

82 Prozent der Kanadier sprachen sich für eine stärkere wirtschaftliche Integration Kanadas in die EU aus.
82 Prozent der Kanadier sprachen sich für eine stärkere wirtschaftliche Integration Kanadas in die EU aus.
Maurizio Gambarini/Bearbeitung: SZ

Magdeburg verloren, Vancouver gewonnen: Kanadas Premier Mark Carney hat der Europäischen Union einen unwiderstehlichen Vorschlag gemacht.

Von Felix Stephan

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Eine seltsame Teilnahmslosigkeit begleitet die Europäische Union in der Stunde ihres größten Triumphs. Man scheint sich in Europa dermaßen an die Erzählungen vom eigenen Untergang gewöhnt zu haben, dass man offenbar nicht einmal mehr weiß, wie man Siege begeht. Deshalb vielleicht an dieser Stelle noch einmal zur Erinnerung: Die EU ist im Begriff, der Weltmacht USA ihren mit Abstand wichtigsten Handelspartner abspenstig zu machen.

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Vordenker der Tech-Branche beschwören gerade die Gefahr der Auslöschung der Menschheit. Wollen sie damit von bereits ganz realen Nebenwirkungen der KI in unserer Arbeitswelt ablenken?

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