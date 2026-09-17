Eine seltsame Teilnahmslosigkeit begleitet die Europäische Union in der Stunde ihres größten Triumphs. Man scheint sich in Europa dermaßen an die Erzählungen vom eigenen Untergang gewöhnt zu haben, dass man offenbar nicht einmal mehr weiß, wie man Siege begeht. Deshalb vielleicht an dieser Stelle noch einmal zur Erinnerung: Die EU ist im Begriff, der Weltmacht USA ihren mit Abstand wichtigsten Handelspartner abspenstig zu machen.