Er will immer noch raus

"Ich vermisse Rome, so pretty / Gottverdammte Pandemie": Sänger Westernhagen.

Von Juliane Liebert

Es ist gerade nicht so in Mode, die Musik von alten weißen Männern zu lieben. Aber wie das mit der Liebe so ist, sie ist eigenwillig. Es gibt da eine Szene aus den Prozessvernehmungen von Johnny Depp und Amber Heard. Eine Zeugin berichtet, dass Frau Heard es nicht mochte, im Haus von Depp zu sein. Weil es da "langweilig" war. Weil da nichts ging, außer ein Haufen "alter Männer, die Gitarre spielen". Während sie das sagt, sieht man Depp, Kaugummi kauend. Dann huscht ein kurzes, bitteres, aber auch tiefenzufriedenes Lächeln über sein Gesicht.