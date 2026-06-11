Zum Hauptinhalt springen

DebatteMacht man das jetzt so?

Lesezeit: 3 Min.

Sind es wirklich seine Worte? Die Plattform „Frag den Staat“ fand in Texten von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) Hinweise auf den Einsatz von KI.
Sind es wirklich seine Worte? Die Plattform „Frag den Staat“ fand in Texten von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) Hinweise auf den Einsatz von KI. IMAGO/Bernd Elmenthaler

Ministerpräsident Mario Voigt sieht im Einsatz von generativer KI in seinen Reden kein Problem. Und offenbart damit seine Lustlosigkeit, politische Kernkompetenzen unter Beweis zu stellen.

Von Marie Gundlach

SZ bei Google bevorzugen

Ein Transparenzhinweis vorweg: Dieser Text entstand völlig ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Man hat das Gefühl, das so klar sagen zu müssen, wenn man die Vorgänge rund um den Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) verfolgt. Die Plattform „Frag den Staat“ hatte in mehreren von Voigts Artikeln und Reden Anzeichen für KI-generierte Passagen entdeckt, darunter waren Gastbeiträge in der FAZ und Reden für Gedenkveranstaltungen. Voigts Regierung verteidigte sich damit, „dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Jahr 2026 zum Arbeitsalltag moderner Organisationen gehört“. Fehlerbewusstsein? Keine Spur.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:„Der Kampf um die Erinnerung ist ja ein Kampf um die Gegenwart“

Sind die Außenstellen der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in München und Leipzig ein Grund zur Freude oder zur Sorge? Ein Streitgespräch zwischen Volker Beck und Meron Mendel.

SZ PlusInterview von Sonja Zekri

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite