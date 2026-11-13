Das ging schnell: Eben haben wir noch gesehen, wie eine junge Frau ein Kind zur Welt bringt. Schon in der nächsten Szene ist sie zur Greisin geworden, der ein junger Mann, vielleicht ihr Sohn, die Windeln wechselt. Dem griechischen Regisseur Mario Banushi geht es in seiner Inszenierung offenbar um die ganz großen Fragen der menschlichen Existenz. Weil dazu auch die Liebe gehört, taucht wie aufs Stichwort eine junge Frau auf. Sie wirft dem Mann, der seine alte Mutter pflegt, eine Orange zu, die man hier wohl in aller Plattheit als Fruchtbarkeitssymbol verstehen darf. Und dann ist es schon so weit, die beiden stehen nackt unter einem durchsichtigen Brautschleier, vom ersten Blickkontakt zügig zur Hochzeitsnacht.