Ich war noch sehr jung, Mario ein paar Jährchen alter, als wir uns kennengelernten. Es war bei einem Abendessen im Hause von Senta Berger und Michael Verhoeven, irgendwann Mitte der Siebzigerjahre.
Zum Tod von Mario AdorfMein Komplize
Lesezeit: 2 Min.
„Es ist das Gesicht des Darstellers Mario Adorf, das uns berührte“: Der Regisseur Volker Schlöndorff verabschiedet sich von dem Mann, der in seinem Erfolgsfilm „Die Blechtrommel“ den Alfred Matzerath spielte.
Gastbeitrag von Volker Schlöndorff
Fernsehen:Wo Sie Mario Adorfs Filme schauen können
Hommage an den Schauspieler: Wie die Sender ihr Programm ändern und wo man Mario Adorfs Filme jetzt streamen kann.
Lesen Sie mehr zum Thema