Zum Hauptinhalt springen

Zum Tod von Mario AdorfMein Komplize

Lesezeit: 2 Min.

Volker Schlöndorff und Mario Adorf im Jahr 2019.
Volker Schlöndorff und Mario Adorf im Jahr 2019. IMAGO/Markus Wissmann

„Es ist das Gesicht des Darstellers Mario Adorf, das uns berührte“: Der Regisseur Volker Schlöndorff verabschiedet sich von dem Mann, der in seinem Erfolgsfilm „Die Blechtrommel“ den Alfred Matzerath spielte.

Gastbeitrag von Volker Schlöndorff

Ich war noch sehr jung, Mario ein paar Jährchen alter, als wir uns kennengelernten. Es war bei einem Abendessen im Hause von Senta Berger und Michael Verhoeven, irgendwann Mitte der Siebzigerjahre.

Zur SZ-Startseite

Fernsehen
:Wo Sie Mario Adorfs Filme schauen können

Hommage an den Schauspieler: Wie die Sender ihr Programm ändern und wo man Mario Adorfs Filme jetzt streamen kann.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite